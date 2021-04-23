Коронавірус – атеїст: Степанов наголосив на дотриманні протиепідемічних заходів під час Великодня

Цитата

“Я хочу звернутися до громадян України — якщо ви не посвятите паску, Бог вас точно простить, а от COVID-19, який є атеїстом, точно цим скористається. Не треба йти у велике скупчення людей і наражати себе на небезпеку. Тому велике прохання до всіх максимально відповідально віднестися до свого здоров’я, життя і життя близьких”, — зауважив Степанов.

Деталі

За умови дотримання всіх карантинних заходів під час травневих і великодніх свят, чергового спалаху COVID-19 може не відбутись.

“У випадку, якщо у нас буде дотримання елементарних правил, якщо маска стане предметом захисту, а не лежить просто в сумці — тоді у нас не буде великого спалаху. Але, все-таки розуміючи українців, ми відчуваємо що після всіх цих травневих свят, після Великодня на початку червня ми можемо отримати збільшення кількості хворих на COVID-19”, — зазначив Степанов.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Проте, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що очікувати особливих карантинних обмежень на Великодні свята не варто — буде діяти стандартний комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Довідка

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.