Епідеміолог про поліпшення ситуації з COVID-19: адаптивний карантин МОЗ працює ефективно

Так, вона підтвердила слова міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що в Україні пандемія COVID-19 йде на спад і Міністерству охорони здоров’я завдяки адаптивному карантину вдалося подолати пік захворюваності.

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“У нас прописаний адаптивний карантин, який дозволяє не одночасно всю країну вимкнути, а тільки там, де ситуація загострюється. Це видно по кожному з прогнозів, по областям”, — зазначила Чумаченко ефективність протиепідемічних заходів МОЗ.

Деталі

Епідеміолог підкреслила, що незважаючи на зниження захворюваності COVID-19, українці повинні бути мудрими і дотримуватися карантинних правил.

“Потрібно, щоб люди розуміли, що якщо почалося зниження, то це не означає, що ми повинні розслаблятися. Навпаки — потрібно ще більше сконцентруватися, щоб це зниження йшло більш швидкими темпами. Попереду все-таки йдуть свята, Великдень, тому люди, я не знаю скільки вже говорити, повинні розуміти: у нас прописані хороші правила”, — пояснила Чумаченко

Доповнення

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія йде на спад. В Україні за його словами зменшилася кількість госпіталізованих з COVID-19. Міністр зазначив особливу заслугу лікарів в приборканні епідемії, а також ефективність адаптивного карантину, введеного МОЗ.