Епідеміолог про поліпшення ситуації з COVID-19: адаптивний карантин МОЗ працює ефективно

ukru
16:31 • 59979 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 104555 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 122320 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 151341 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 190358 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 281135 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 191403 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180890 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 189151 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155471 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 97744 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 107708 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 120800 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 133429 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 97337 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 66227 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 281135 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 220019 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 314363 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 308837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 39843 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 102943 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 104530 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 102181 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 115968 перегляди
Актуальне
Епідеміолог про поліпшення ситуації з COVID-19: адаптивний карантин МОЗ працює ефективно

Епідеміолог про поліпшення ситуації з COVID-19: адаптивний карантин МОЗ працює ефективно

Київ • УНН

 • 28863 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії. Про це в ефірі “Україна 24” повідомила завідуюча кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко, передає УНН.

Так, вона підтвердила слова міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що в Україні пандемія COVID-19 йде на спад і Міністерству охорони здоров’я завдяки адаптивному карантину вдалося подолати пік захворюваності.

Цитата

“У нас прописаний адаптивний карантин, який дозволяє не одночасно всю країну вимкнути, а тільки там, де ситуація загострюється. Це видно по кожному з прогнозів, по областям”, — зазначила Чумаченко ефективність протиепідемічних заходів МОЗ.

Деталі

Епідеміолог підкреслила, що незважаючи на зниження захворюваності COVID-19, українці повинні бути мудрими і дотримуватися карантинних правил.

“Потрібно, щоб люди розуміли, що якщо почалося зниження, то це не означає, що ми повинні розслаблятися. Навпаки — потрібно ще більше сконцентруватися, щоб це зниження йшло більш швидкими темпами. Попереду все-таки йдуть свята, Великдень, тому люди, я не знаю скільки вже говорити, повинні розуміти: у нас прописані хороші правила”, — пояснила Чумаченко

Доповнення

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія йде на спад. В Україні за його словами зменшилася кількість госпіталізованих з COVID-19. Міністр зазначив особливу заслугу лікарів в приборканні епідемії, а також ефективність адаптивного карантину, введеного МОЗ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами