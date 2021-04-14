Эпидемиолог об улучшении ситуации с COVID-19: адаптивный карантин Минздрава работает эффективно
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Разработанные Минздравом правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии. Об этом в эфире “Украина 24” сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, передает УНН.
Так, она подтвердила слова министра охраны здоровья Максима Степанова о том, что в Украине пандемия COVID-19 идет на спад и Минздраву благодаря адаптивному карантину удалось преодолеть пик заболеваемости.
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“У нас прописан адаптивный карантин, который позволяет не одновременно всю страну выключить, а только там, где ситуация обостряется. Это видно по каждому прогнозу, по областям”, — отметила Чумаченко эффективность противоэпидемических мероприятий Минздрава.
Детали
Эпидемиолог подчеркнула, что несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, украинцы должны быть благоразумны и придерживаться карантинных правил.
“Нужно, чтобы люди понимали, что если началось снижение, то это не значит, что мы должны расслабляться. Наоборот — нужно еще больше сконцентрироваться, чтобы это снижение шло более быстрыми темпами. Впереди все-таки идут праздники, Пасха, поэтому люди, я не знаю сколько уже говорить, должны понимать: у нас прописанные хорошие правила”, — объяснила Чумаченко
Дополнение
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется — эпидемия идет на спад. В Украине по его словам уменьшилось количество госпитализированных с COVID-19. Министр отметил особую заслугу врачей в обуздании эпидемии, а также эффективность адаптивного карантина, введенного Минздравом.