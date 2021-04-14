Степанов: епідемія починає йти на спад

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“Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони”, — повідомив міністр.

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Крім того, в Україні зменшилася кількість госпіталізованих із COVID-19, додав Степанов. Міністр наголосив на особливій заслузі лікарів у приборканні епідемії. А також відзначив ефективність адаптивного карантину, запровадженого МОЗ.

“Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією. Ми постійно тримали руку на пульсі, збільшуючи кількість ліжок із підведеним киснем відповідно до потреб, оновлюючи протоколи лікування, щоб максимально ефективно протистояти хворобі”, — зазначив Степанов.

Додамо

Водночас, за словами міністра, у деякий регіонах ситуація залишається складною і вони продовжують перебувати в червоній зоні. Мова, серед іншого, про Київ, а також Хмельницьку, Львівську та Полтавську області. Очільник МОЗ закликав громадян не розслаблятися і продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів — носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, - 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.