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Степанов: эпидемия начинает идти на спад

Степанов: эпидемия начинает идти на спад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Цитата

"Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост числа больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из красной зоны", - сообщил министр.

Детали

Кроме того, в Украине уменьшилось количество госпитализированных с COVID-19, добавил Степанов. Министр отметил особую заслугу врачей в обуздании эпидемии. А также отметил эффективность адаптивного карантина, введенного Минздравом.

"Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией. Мы постоянно держали руку на пульсе, увеличивая количество коек с приподнятым кислородом в соответствии с потребностями, обновляя протоколы лечения, чтобы максимально эффективно противостоять болезни", - отметил Степанов.

Добавим

Однако, по словам министра, в некоторый регионах ситуация остается сложной и они продолжают находиться в красной зоне. Речь, среди прочего, о Киеве, а также Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях. Глава Минздрава призвал граждан не расслабляться и продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1887000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, - 14,5 тысячи, что больше, чем накануне.

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