Коронавирус - атеист: Степанов акцентировал внимание на соблюдении противоэпидемических мероприятий во время Пасхи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мероприятий во время празднования Пасхи, передает УНН.
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"Я хочу обратиться к гражданам Украины - если вы не посвятите паски, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, который является атеистом, точно этим воспользуется. Не надо идти в большое скопление людей и подвергать себя опасности. Поэтому большая просьба ко всем максимально ответственно отнестись к своему здоровью, жизни и жизни близких", - отметил Степанов.
Детали
При условии соблюдения всех карантинных мероприятий во время майских и пасхальных праздников, очередной вспышки COVID-19 может не случиться.
"В случае, если у нас будет соблюдение элементарных правил, если маска станет предметом защиты, а не будет лежать просто в сумке - тогда у нас не будет большой вспышки. Но, все-таки понимая украинцев, мы чувствуем, что после всех этих майских праздников, после Пасхи в начале июня мы можем получить увеличение количества больных COVID-19", - отметил Степанов.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что ожидать особых карантинных ограничений на Пасхальные праздники не стоит - будет действовать стандартный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.
Справка
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".