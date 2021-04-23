Як церкви працюватимуть на Великдень: МОЗ випустило рекомендації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Проте, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Запроваджувати додаткові карантинні обмеження ми не плануємо, однак я закликав і закликаю українців дотримуватися існуючих протиепідемічних норм та правил”, — сказав Ляшко.
Деталі
Ляшко повідомив, що міністерство розробило чіткі алгоритми для того, щоб у храмах на Великдень все відбувалося відповідно до санітарних норм. "Тож сподіваємося на свідомість кожного з нас, тільки так свята пройдуть безпечно для здоров’я", - зауважив головний санлікар.
Так, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:
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- Заохочення онлайн-богослужінь для вірян
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- Збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалість
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- Зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані
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- Встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м
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- Рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань
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Окрім того, Ляшко звернувся до населення України з рекомендаціями:
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- людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму,
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- утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів,
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- краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.
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Доповнення
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що очікувати особливих карантинних обмежень на Великодні свята не варто — буде діяти стандартний комплекс протиепідемічних заходів.
Також Степанов в ефірі одного із телеканалів заявив, що навіть Київ, який зіткнувся з критичною ситуацією щодо госпіталізацій хворих на коронавірус і ввів локдаун, до 30 квітня може перейти одразу в “жовту” зону карантину.
Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.
Довідка
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.