Як церкви працюватимуть на Великдень: МОЗ випустило рекомендації

Цитата:

“Запроваджувати додаткові карантинні обмеження ми не плануємо, однак я закликав і закликаю українців дотримуватися існуючих протиепідемічних норм та правил”, — сказав Ляшко.

Деталі

Ляшко повідомив, що міністерство розробило чіткі алгоритми для того, щоб у храмах на Великдень все відбувалося відповідно до санітарних норм. "Тож сподіваємося на свідомість кожного з нас, тільки так свята пройдуть безпечно для здоров’я", - зауважив головний санлікар.

Так, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:



Заохочення онлайн-богослужінь для вірян



Збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалість



Зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані



Встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м



Рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань



Окрім того, Ляшко звернувся до населення України з рекомендаціями:



людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму,



утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів,



краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.



Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що очікувати особливих карантинних обмежень на Великодні свята не варто — буде діяти стандартний комплекс протиепідемічних заходів.

Також Степанов в ефірі одного із телеканалів заявив, що навіть Київ, який зіткнувся з критичною ситуацією щодо госпіталізацій хворих на коронавірус і ввів локдаун, до 30 квітня може перейти одразу в “жовту” зону карантину.

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Довідка

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.