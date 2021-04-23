Как церкви будут работать на Пасху: Минздрав выпустил рекомендации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Вводить дополнительные карантинные ограничения мы не планируем, но я призывал и призываю украинцев придерживаться существующих санитарных норм и правил", - сказал Ляшко.
Детали
Ляшко сообщил, что министерство разработало четкие алгоритмы для того, чтобы в храмах на Пасху все происходило в соответствии с санитарными нормами. "Поэтому надеемся на сознательность каждого из нас, только так праздники пройдут безопасно для здоровья", - отметил главный санврач.
Так, он обратился к религиозным учреждениям с такими рекомендациями на Пасху:
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- Поощрение онлайн-богослужений для верующих
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- Увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность
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- Зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии
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- Установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м
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- Рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 человеку от домохозяйства, без семейных посещений
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Кроме того, Ляшко обратился к населению Украины с рекомендациями:
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- пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
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- воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
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- лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.
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Дополнение
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что ожидать особых карантинных ограничений на Пасхальные праздники не стоит - будет действовать стандартный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Также Степанов в эфире одного из телеканалов заявил, что даже Киев, который столкнулся с критической ситуацией с госпитализацией больных коронавирусом и ввел локдаун, до 30 апреля может перейти сразу в "желтую" зону карантина.
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.
Справка
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".