Степанов розповів, чи будуть окремі карантинні обмеження на Великдень

Цитата

“Я вважаю, що ми повинні просто дотриматися тих правил, які встановлені. І вони так само повинні бути дотримані на Великдень. І тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, а говорив про те, що якщо регіон буде знаходитися на „червоному“ рівні епіднебезпеки, то повинні діяти всі обмеження, які є в „червоному“ рівні”, — роз’яснив очільник МОЗ.

Деталі

Разом із тим Степанов зауважив, що зараз спостерігається позитивна динаміка з захворюваністю на COVID-19 та стабілізація ситуації.

“Якщо ми подивимось на ситуацію, яка є зараз, ви бачите, що ми маємо позитивну динаміку, що ми зростали (як і прогнозувало МОЗ) до середини квітня, і потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість захворівших пішла униз, мінус 14 тисяч минулого тижня в порівнянні з позаминулим. І це дуже обнадійливо”, резюмував він.

Доповнення

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що низка областей у Центральній та Західній Україні близька до виходу з “червоної зони” у зв’язку з покращенням ситуації з COVID-19.

Довідка

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.