Степанов рассказал, будут ли отдельные карантинные ограничения на Пасху

Цитата

"Я считаю, что мы должны просто соблюсти те правила, которые установлены. И они так же должны быть соблюдены на Пасху. И тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, а говорил о том, что если регион будет находиться на "красном" уровне эпидопасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в "красном" уровне", - разъяснил глава Минздрава.

Детали

Вместе с тем Степанов отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика с заболеваемостью COVID-19 и стабилизация ситуации.

"Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что мы имеем положительную динамику, мы росли (как и прогнозировал Минздрав) к середине апреля, и затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших пошло вниз, минус 14 тыс. на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой. И это очень обнадеживающе", резюмировал он.

Дополнение

Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ряд областей в Центральной и Западной Украине близок к выходу из "красной зоны" в связи с улучшением ситуации с COVID-19.

Справка

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".