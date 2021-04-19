Кілька областей близькі до виходу з "червоної зони" - Шмигаль

Деталі

Так, за даними пресслужби, Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, "кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з “червоної зони”, ситуація в місті Києві залишається складною".

Він також розповів, що загалом по Україні для хворих на коронавірусну недугу виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні — 44 415, зазначають у Президента.

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“Показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася”, — зауважив Прем’єр.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, — 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Хвороба забрала життя вже 40 тисяч українців, за добу — 214 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та місті Київ (447).

Як повідомляв УНН, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, в Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві діє фактично локдаун до 30 квітня.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.