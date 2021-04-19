В Україні вже 1,953 млн випадків COVID-19, за добу - 6 506

"6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 квітня 2021 року", - повідомив степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 387 осіб;



летальних випадків – 214;



одужало – 5 598 осіб;



здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 953 016 осіб;



одужало – 1 487 677 осіб;



летальних випадків – 40 000;



проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та місті Київ (447).

При цьому за минулу добу 1 453 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення. Загалом 450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 18 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;



Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;



Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;



Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;



Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;



Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;



Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;



Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;



Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;



Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;



Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;



Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;



Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;



Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;



Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;



Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;



Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;



Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;



Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;



Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;



Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;



Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;



Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;



Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;



Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.