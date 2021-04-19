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В Україні вже 1,953 млн випадків COVID-19, за добу - 6 506

В Україні вже 1,953 млн випадків COVID-19, за добу - 6 506

Київ • УНН

 • 19143 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, - 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Хвороба забрала життя вже 40 тисяч українців, за добу - 214 летальних випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 квітня 2021 року", - повідомив степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 387 осіб;
  • летальних випадків – 214;
  • одужало – 5 598 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 953 016 осіб;
  • одужало – 1 487 677 осіб;
  • летальних випадків – 40 000;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та місті Київ (447).

При цьому за минулу добу 1 453 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення. Загалом 450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 18 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;
  • Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;
  • Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;
  • Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;
  • Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;
  • Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;
  • Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;
  • Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;
  • Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;
  • Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;
  • Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;
  • Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;
  • Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;
  • Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;
  • Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;
  • Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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