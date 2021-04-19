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В Украине уже 1,953 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 506

В Украине уже 1,953 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 506

Киев  •  УНН

 • 19138 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Болезнь унесла жизни уже 40 тысяч украинцев, за сутки - 214 летальных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2387 человек;
  • летальных случаев - 214;
  • выздоровели - 5598 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7640).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 953 016 человек;
  • выздоровели - 1 487 677 человек;
  • летальных исходов - 40 000;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 253 ребенка и 98 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и городе Киев (447).

При этом за прошедшие сутки 1453 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами прививки. В общем 450 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей). По состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 447 случаев / 0 прививок;
  • Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;
  • Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;
  • Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;
  • Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;
  • Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;
  • Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;
  • Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;
  • Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;
  • Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;
  • Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;
  • Одесская область - 372 случая / 65 прививок;
  • Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;
  • Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;
  • Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;
  • Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;
  • Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;
  • Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;
  • Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;
  • Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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