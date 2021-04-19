Несколько областей близки к выходу из "красной зоны" - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ряд областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны" в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Детали
Так, по данным пресс-службы, Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше людей, чем за предыдущую. По его словам, "несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в городе Киеве остается сложной".
Он также рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Заняты на сегодня - 44 415, отмечают у Президента.
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"Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась", - отметил Премьер.
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Болезнь унесла жизни уже 40 тысяч украинцев, за сутки - 214 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и городе Киев (447).
Как сообщал УНН, с 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
>В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве действует фактически локдаун до 30 апреля.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.