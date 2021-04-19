Несколько областей близки к выходу из "красной зоны" - Шмыгаль

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ряд областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны" в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.