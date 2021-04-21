Степанов: Київ до Великодня може перейти одразу в "жовту" зону

Цитата

“Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками може перейти з „червоного“ рівня до „жовтого“. Але все залежить від нас. COVID — він атеїст, для нього немає свята”, — заявив він.

Доповнення

Раніше Степанов повідомив, що у МОЗ розраховують на те, що церква організує Великдень у максимальній безпеці для громадян і з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Довідка

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.