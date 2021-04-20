Степанов зробив епідпрогноз на Великодні свята

Цитата

“У нас є дуже такий стриманий оптимізм, що ближче до Великодня більшість регіонів в Україні будуть перебувати на жовтому або помаранчевому рівні епіднебезпеки. Водночас дуже важливо дотримуватися всіх без виключення правил, встановлених в нашій країні — це і масочний режим, і максимально уникати масового скупчення людей”, — зауважив Степанов.

Деталі

Також у МОЗ дуже розраховують на те, що церква організує Великдень у максимальній безпеці для громадян і з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, наголосив міністр Степанов.

Доповнення

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Довідка

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.