Степанов сделал эпидпрогноз на Пасхальные праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 1+1 сделал оптимистичный эпидпрогноз по заболеваемости COVID-19 на Пасхальные праздники в Украине, передает УНН.
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"У нас есть очень такой сдержанный оптимизм, что ближе к Пасхе большинство регионов в Украине будут находиться на желтом или оранжевом уровне эпидопасности. В то же время очень важно соблюдать все без исключения правила, установленные в нашей стране - это и масочный режим, и максимально избегать массового скопления людей", - отметил Степанов.
Детали
Также в Минздраве очень рассчитывают на то, что церковь организует Пасху в максимальной безопасности для граждан и с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, подчеркнул министр Степанов.
Дополнение
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.
Справка
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".