Степанов: Киев к Пасхе может перейти сразу в "желтую" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов заявил, что Киев до 30 апреля может перейти сразу в “желтую” зону карантина, передает УНН.
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“Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям может перейти из „красного“ уровня к „желтому“. Но все зависит от нас. COVID — он атеист, для него нет праздника”, — заявил он.
Дополнение
Ранее Степанов сообщил, что в Минздраве рассчитывают на то, что церковь организует Пасху в максимальной безопасности для граждан и с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
Справка
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.