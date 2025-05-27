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Король - у Канаді, принц - у Китаї: несподіваний візит Гаррі до піднебесної - Daily Mail

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Принц Гаррі відвідав Китай для обговорення благодійних та спортивних проєктів. Візит відбувся на тлі напружених відносин з королівською родиною та здивував оглядачів.

Король - у Канаді, принц - у Китаї: несподіваний візит Гаррі до піднебесної - Daily Mail

Поки британський монарх Чарльз III перебуває в Канаді, його син, принц Гаррі, несподівано відвідав Китай. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Метою поїздки принца і герцога Сассекського до Китаю стало обговорення потенційних проєктів у сфері благодійності та спорту. Наразі офіційних заяв з цього приводу не оприлюднено.

За інформацією джерел, наближених до оточення принца, поїздка до Китаю була неофіційною.

Додатково

Поїздка викликала здивування серед королівських оглядачів, адже відносини Гаррі з рештою родини залишаються напруженими https://unn.ua/news/prynts-harri-prahne-prymyrennia-z-korolivskoiu-rodynoiu. Особливу увагу медіа звернули на те, що візит до Китаю відбувся одночасно з поїздкою Чарльза III до Канади, яка має офіційний статус.

Нагадаємо

У 2023 році принц Гаррі опублікував автобіографічну книгу, в якій відкрито розповів про конфлікти всередині королівської родини.

Публікація спричинила широкий резонанс у британському суспільстві та вплинула на його публічний імідж.

Довідка

Принц Гаррі, герцог Сассекський, у 2020 році разом із дружиною Меган Маркл відійшов від виконання обов’язків старшого члена королівської родини та переїхав до США. З того часу він активно займається благодійною діяльністю та реалізацією власних медіапроєктів.

Принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Брукліна Бекхема та його дружиною Ніколу Пельц на тлі схожості їхніх сімейних конфліктів – ЗМІ15.05.25, 10:44 • 9359 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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