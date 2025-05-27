Король - в Канаде, принц - в Китае: неожиданный визит Гарри в поднебесную - Daily Mail
Киев • УНН
Принц Гарри посетил Китай для обсуждения благотворительных и спортивных проектов. Визит состоялся на фоне напряженных отношений с королевской семьей и удивил обозревателей.
Пока британский монарх Чарльз III находится в Канаде, его сын, принц Гарри, неожиданно посетил Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Целью поездки принца и герцога Сассекского в Китай стало обсуждение потенциальных проектов в сфере благотворительности и спорта. В настоящее время официальных заявлений по этому поводу не обнародовано.
По информации источников, приближенных к окружению принца, поездка в Китай была неофициальной.
Дополнительно
Поездка вызвала удивление среди королевских обозревателей, ведь отношения Гарри с остальной семьей остаются напряженными https://unn.ua/news/prynts-harri-prahne-prymyrennia-z-korolivskoiu-rodynoiu. Особое внимание медиа обратили на то, что визит в Китай состоялся одновременно с поездкой Чарльза III в Канаду, которая имеет официальный статус.
Напомним
В 2023 году принц Гарри опубликовал автобиографическую книгу, в которой открыто рассказал о конфликтах внутри королевской семьи.
Публикация вызвала широкий резонанс в британском обществе и повлияла на его публичный имидж.
Справка
Принц Гарри, герцог Сассекский, в 2020 году вместе с женой Меган Маркл отошел от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США. С тех пор он активно занимается благотворительной деятельностью и реализацией собственных медиапроектов.
Принц Гарри и Меган Маркл поддержали Бруклина Бекхэма и его жену Николу Пельтц на фоне схожести их семейных конфликтов – СМИ15.05.25, 10:44 • 9357 просмотров