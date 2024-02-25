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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Король Чарльз ІІІ оцінив героїзм українців та обіцяє підтримку від Сполученого Королівства

Київ • УНН

 • 31387 перегляди

У другу річницю повномасштабного нападу рф король Чарльз ІІІ заявив, що попри значні труднощі, українці продовжують виявляти героїзм.

Король Чарльз ІІІ оцінив героїзм українців та обіцяє підтримку від Сполученого Королівства

Британський король Чарльз III високо оцінив рішучість і силу українців у другу річницю повномасштабного нападу рф. Про це повідомляє Королівська сім’я в мережі Х, передає УНН.

Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ

– заявив Чарльз III.

Король наголосив, що Сполучене Королівство та їхні союзники продовжать очолювати міжнародні ініціативи з підтримки України у цей період випробувань і потреб.

Король Чарльз ІІІ вперше з’явився на публіці після операції05.02.24, 00:05 • 30418 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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