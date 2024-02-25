Король Чарльз ІІІ оцінив героїзм українців та обіцяє підтримку від Сполученого Королівства
Київ • УНН
У другу річницю повномасштабного нападу рф король Чарльз ІІІ заявив, що попри значні труднощі, українці продовжують виявляти героїзм.
Британський король Чарльз III високо оцінив рішучість і силу українців у другу річницю повномасштабного нападу рф. Про це повідомляє Королівська сім’я в мережі Х, передає УНН.
Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ
Король наголосив, що Сполучене Королівство та їхні союзники продовжать очолювати міжнародні ініціативи з підтримки України у цей період випробувань і потреб.
Король Чарльз ІІІ вперше з’явився на публіці після операції05.02.24, 00:05 • 30418 переглядiв