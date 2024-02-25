Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства
Киев • УНН
Во вторую годовщину полномасштабного нападения рф король Чарльз III заявил, что несмотря на значительные трудности, украинцы продолжают проявлять героизм.
Британский король Чарльз III высоко оценил решимость и силу украинцев во вторую годовщину полномасштабного нападения рф. Об этом сообщает Королевская семья в сети Х, передает УНН.
Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир
Король подчеркнул, что Соединенное Королевство и их союзники продолжат возглавлять международные инициативы по поддержке Украины в этот период испытаний и потребностей.
Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после операции4 февраля 2024, 22:05 • 29049 просмотров
Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства
Во вторую годовщину полномасштабного нападения рф король Чарльз III заявил, что несмотря на значительные трудности, украинцы продолжают проявлять героизм.
"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что беспилотники "Шахеды" иранского производства летят из Днепропетровской области в направлении Запорожья.
Воздушные силы обнаружили вражеские "Шахеды", которые направлялись в Днепр
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении российских беспилотников "Шахед", которые направлялись к городу Днепр в Днепропетровской области.
Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Сумской и "Шахеды" в Днепропетровской областях
Беспилотные летательные аппараты были замечены в Сумской и Днепропетровской областях Украины.
Президент Зеленский: Совместно победим - Обращение к лидерам G7
Президент Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в течение последних двух лет войны с рф и призвал к дальнейшему единству и действиям для достижения победы.
ВСУ передают: Замечена активность российских беспилотников в разных направлениях
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных направлениях над отдельными районами Украины.
Силы обороны информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Харьковской области.
В Николаевской и Полтавской областях зафиксировано БпЛА, которые движутся в направлении других частей Украины
Вражеские беспилотники были замечены в Николаевской и Полтавской областях Украины.
Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции
Президент Зеленский встретился с Министром обороны Швеции Полом Джонсоном во вторую годовщину вторжения рф в Украину, чтобы обсудить перспективы совместного производства оружия и соглашение о гарантиях безопасности.
Зафиксирована группа иранских беспилотников в Николаевской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе беспилотников "Шахед" иранского производства в Николаевской области.