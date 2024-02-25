Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства

Британский король Чарльз III высоко оценил решимость и силу украинцев во вторую годовщину полномасштабного нападения рф. Об этом сообщает Королевская семья в сети Х, передает УНН.

Несмотря на причиненные им огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир - заявил Чарльз III.

Король подчеркнул, что Соединенное Королевство и их союзники продолжат возглавлять международные инициативы по поддержке Украины в этот период испытаний и потребностей.

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