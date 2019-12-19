Корнієнко розповів про консенсус між фракціями щодо Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Консенсусним рішенням щодо Виборчого кодексу, який проголосувала сьогодні Верховна Рада з пропозиціями Президента, стало питання кількості людей, які проходять під час виборів до Верховної Ради за загальнонаціональним списком автоматично. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
На запитання щодо кількості "захищених" мандатів у списку і того, що Президент хотів, щоб менше людей проходило по загальнонаціональному списку автоматично, Корнієнко відповів: "Консенсусне рішення 9 зараз. Президент хотів, щоб ми прибрали ознаки закритості. Ми прибирали… Це є консенсусне рішення".
"У робочій групі було два консенсусних рішення. Перше рішення - це їх пропозиції, їх 17. А друге рішення, коли Президент підпише цей закон, коли він вступить в силу, ми відразу подаємо закон про зміни до Виборчого кодексу, в якому виправляємо всі ті моменти, які не були враховані в вето, але які ми побачили, що їх треба виправити", - розповів він.
Так само, відзначив Корнієнко, "можливо, досягнемо консенсусу щодо зменшення кількості автоматичних людей, які автоматично потрапляють".
"Позиція нашої політичної сили – один, позиція колег по парламенту – десять. Ми шукали компроміс, знайшли його на цифрі дев’ять, що є три обов’язково однієї статі. Тут такий компроміс між двома побажаннями Президента, фактично, щодо зменшення закритості списку і щодо гарантування гендерного балансу", - додав перший заступник голови фракції СН.
На запитання, який шанс набрати у кандидата 7000 голосів на окрузі, що передбачено Виборчим кодексом, Корнієнко відзначив: "7 тис. голосів в межах області набрати, це не якась там фантастична цифра для того, щоб посунутися по списку за довгу виборчу компанію, яка триває 3 місяці, можна руками обійти ці 7 тис. людей, які за тебе проголосують, запам’ятають твій номер у партійному списку".
Додамо, йдеться про голоси, необхідні для просування до верхньої частини регіонального списку. За даними ОПОРИ, кандидатам необхідно набрати не менше 25% національної виборчої квоти (не менше 7 тис. при моделюванні результатів виборів 2019 року).
Нагадаємо, 19 грудня ВР ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського.