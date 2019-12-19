Корнієнко розповів про консенсус між фракціями щодо Виборчого кодексу

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Консенсусним рішенням щодо Виборчого кодексу, який проголосувала сьогодні Верховна Рада з пропозиціями Президента, стало питання кількості людей, які проходять під час виборів до Верховної Ради за загальнонаціональним списком автоматично. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.