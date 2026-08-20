Корецький обговорив із лідерами парламентський фракцій і груп бюджетні виклики на 2026–2027 роки

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та міністром економіки та довкілля Олександром Кравченком провів нараду з керівництвом Верховної Ради, лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Учасники обговорили бюджетні виклики на 2026–2027 роки та виконання фінансових зобов’язань держави, передає УНН.

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Як відзначив Корецький, головним пріоритетом залишається забезпечення фінансування потреб Сил оборони України та своєчасне виконання всіх критично важливих видатків.

Окрему увагу під час зустрічі приділили спільній роботі над урядовими законопроєктами, від ухвалення яких залежить залучення зовнішнього фінансування на рівні, достатньому для покриття існуючих потреб.

"Йдеться про обороноздатність держави, фінансову стійкість та безперебійне забезпечення критично важливих соціальних видатків", — наголосив Корецький.

За підсумками наради сторони домовилися спільно працювати над виконанням зобов’язань, необхідних для залучення міжнародного фінансування, та пошуком прийнятних рішень.

"Зі свого боку гарантую повну особисту залученість та усіх відповідальних міністрів", — зазначив глава Уряду.

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