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Корецкий обсудил с лидерами парламентских фракций и групп бюджетные вызовы на 2026–2027 годы

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Правительство и парламент обсудили бюджетные вызовы и финансирование Сил обороны. Стороны договорились работать над привлечением международных средств.

Корецкий обсудил с лидерами парламентских фракций и групп бюджетные вызовы на 2026–2027 годы

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий вместе с министром финансов Сергеем Марченко и министром экономики и окружающей среды Александром Кравченко провёл совещание с руководством Верховной рады, лидерами всех парламентских фракций и групп. Участники обсудили бюджетные вызовы на 2026–2027 годы и выполнение финансовых обязательств государства, передаёт УНН.

Детали

Как отметил Корецкий, главным приоритетом остаётся обеспечение финансирования потребностей Сил обороны Украины и своевременное выполнение всех критически важных расходов.

Отдельное внимание во время встречи уделили совместной работе над правительственными законопроектами, от принятия которых зависит привлечение внешнего финансирования на уровне, достаточном для покрытия существующих потребностей.

"Речь идёт об обороноспособности государства, финансовой устойчивости и бесперебойном обеспечении критически важных социальных расходов", — подчеркнул Корецкий.

По итогам совещания стороны договорились совместно работать над выполнением обязательств, необходимых для привлечения международного финансирования, и поиском приемлемых решений.

"Со своей стороны гарантирую полную личную вовлечённость и вовлечённость всех ответственных министров", — отметил глава правительства.

Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий20.08.26, 21:39 • 7962 просмотра

Антонина Туманова

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