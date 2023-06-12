"Контрнаступ України вже розпочався": Макрон заявив, що він триватиме протягом кількох тижнів, чи навіть місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Контрнаступ України вже розпочався, він триватиме протягом кількох тижнів, чи навіть місяців. Про це під час пресконференції в рамках зустрічі лідерів Веймарського трикутника в Парижі заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.
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Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив у понеділок, що українська армія почала контрнаступ проти російських військ.
"Український контрнаступ почався кілька днів тому і був дуже ретельно підготовлений", - сказав він на пресконференції разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Польщі Анджеєм Дудою в Єлисейському палаці.
"Планується, що він буде тривати протягом кількох тижнів, чи навіть кількох місяців. Ми бажаємо, щоб він [контрнаступ - Ред.] був якомога більш переможним, аби потім ми могли розпочати етап переговорів на вигідних умовах", - підкреслив Макрон.
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