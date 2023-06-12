"Контрнаступ України вже розпочався": Макрон заявив, що він триватиме протягом кількох тижнів, чи навіть місяців

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13690 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44282 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39400 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44647 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113428 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179832 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196233 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144038 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35147 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39127 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30643 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12239 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25592 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25698 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44282 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196233 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248562 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 374 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 620 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19167 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24053 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40096 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Контрнаступ України вже розпочався": Макрон заявив, що він триватиме протягом кількох тижнів, чи навіть місяців

Київ • УНН

 • 2224446 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Контрнаступ України вже розпочався, він триватиме протягом кількох тижнів, чи навіть місяців. Про це під час пресконференції в рамках зустрічі лідерів Веймарського трикутника в Парижі заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

"Контрнаступ України вже розпочався": Макрон заявив, що він триватиме протягом кількох тижнів, чи навіть місяців

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив у понеділок, що українська армія почала контрнаступ проти російських військ.

"Український контрнаступ почався кілька днів тому і був дуже ретельно підготовлений", - сказав він на пресконференції разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Польщі Анджеєм Дудою в Єлисейському палаці.

"Планується, що він буде тривати протягом кількох тижнів, чи навіть кількох місяців. Ми бажаємо, щоб він [контрнаступ - Ред.] був якомога більш переможним, аби потім ми могли розпочати етап переговорів на вигідних умовах", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо

Повідомлялося, що Сили оборони звільнили кілька неселених пунктів: села Макарівка, Нескучне, селище Благодатне та село Сторожове Донецької області.

Крім того, Сили оборони звільнили село Новодарівка. Воно розташоване на межі Запорізької та Донецької областей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31