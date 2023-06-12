У Запорізькій бригаді тероборони заявили про звільнення Новодарівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сили оборони звільнили село Новодарівка, повідомили в Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони і Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, пише УНН.
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"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!", - ідеться у повідомленні Запорізької окремої бригаді територіальної оборони у Facebook.
"Сили оборони звільнили село Новодарівка. Воно розташоване на межі Запорізької та Донецької областей. Запорізька бригада ТрО повідомляє, що це сталося 4 червня", - вказали також у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП у Telegram.
Доповнення
Повідомлялося, що Сили оборони звільнили кілька неселених пунктів: села Макарівка, Нескучне, селище Благодатне та село Сторожове Донецької області.