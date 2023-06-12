В Запорожской бригаде теробороны заявили об освобождении Новодаровки

Цитата

"4 июня 2023 года в рамках оборонительной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка. Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые продолжались несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!" - говорится в сообщении Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.

"Силы обороны освободили село Новодаровка. Оно расположено на границе Запорожской и Донецкой областей. Запорожская бригада ТрО сообщает, что это произошло 4 июня", - указали также в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП в Telegram.

Дополнение

Сообщалось, что Силы обороны освободили несколько неселенных пунктов: села Макаровка, Нескучное, посёлок Благодатное и село Сторожевое Донецкой области.