"Контрнаступление Украины уже началось": Макрон заявил, что оно продлится в течение нескольких недель, или даже месяцев

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в понедельник, что украинская армия начала контрнаступление против российских войск.

"Украинское контрнаступление началось несколько дней назад и было очень тщательно подготовлено", - сказал он на пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Елисейском дворце.

"Планируется, что он будет продолжаться в течение нескольких недель, или даже нескольких месяцев. Мы желаем, чтобы оно [контрнаступление - Ред.] было как можно более победоносным, чтобы потом мы могли начать этап переговоров на выгодных условиях", - подчеркнул Макрон.

Напомним

Сообщалось, что Силы обороны освободили несколько неселенных пунктов: села Макаровка, Нескучное, поселок Благодатное и село Сторожевое Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны освободили село Новодаровка. Оно расположено на границе Запорожской и Донецкой областей.