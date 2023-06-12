"Контрнаступление Украины уже началось": Макрон заявил, что оно продлится в течение нескольких недель, или даже месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Контрнаступление Украины уже началось, оно продлится в течение нескольких недель, или даже месяцев. Об этом во время пресс-конференции в рамках встречи лидеров Веймарского треугольника в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в понедельник, что украинская армия начала контрнаступление против российских войск.
"Украинское контрнаступление началось несколько дней назад и было очень тщательно подготовлено", - сказал он на пресс-конференции вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Елисейском дворце.
"Планируется, что он будет продолжаться в течение нескольких недель, или даже нескольких месяцев. Мы желаем, чтобы оно [контрнаступление - Ред.] было как можно более победоносным, чтобы потом мы могли начать этап переговоров на выгодных условиях", - подчеркнул Макрон.
Напомним
Сообщалось, что Силы обороны освободили несколько неселенных пунктов: села Макаровка, Нескучное, поселок Благодатное и село Сторожевое Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны освободили село Новодаровка. Оно расположено на границе Запорожской и Донецкой областей.