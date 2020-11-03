Конституційний суд сьогодні візьметься за закон про мову

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що засідання розпочнеться о 10:00.

Також 3 листопада Конституційний суд планує розглянути й інші питання. Раніше через "супертурборежим" Суду після скандального рішення щодо декларування провів зустріч із головою КСУ голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначимо, що розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Як повідомлялося, автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що “ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності”.