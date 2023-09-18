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Конституційний суд Грузії розпочав процедуру імпічменту президента Зурабішвілі

Конституційний суд Грузії розпочав процедуру імпічменту президента Зурабішвілі

Київ • УНН

 • 233814 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Конституційний суд розпочав розгляд заявки 80 депутатів про імпічмент президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія Online.

Цитата

“У зв'язку з високим суспільним інтересом Конституційний суд Грузії вважає за доцільне розповсюдити інформацію стосовно конституційного подання № 1797 („Конституційне подання депутатів Парламенту Грузії: Іраклія Кобахідзе, Шалви Папуашвілі, Мамуки Мдінарадзе та інших (а загалом 80 депутатів) з питання щодо імпічменту Президента Грузії“)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після проходження процедури реєстрації конституційних подань 14 вересня заявка була зареєстрована в порядку, встановленому законодавством. Відповідно, справу було передано на розгляд пленуму Конституційного суду, який протягом місяця розгляне її та надасть висновок парламенту“, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Депутати парламентської більшості підписали заявку про імпічмент президента Грузії.

Політичний скандал у Грузії вибухнув після того, як уряд країни заборонив Президенту Саломе Зурабішвілі їхати в європейське турне, але та однаково поїхала. Через це правляча партія запустила процедуру імпічменту глави держави.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не збирається йти у відставку, незважаючи на бажання керівної партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, яка запустила процедуру імпічменту.

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