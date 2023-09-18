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Конституционный суд Грузии начал процедуру импичмента президента Зурабишвили

Конституционный суд Грузии начал процедуру импичмента президента Зурабишвили

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Конституционный суд приступил к рассмотрению заявки 80 депутатов об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Online.

Цитата

“В связи с высоким общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 („Конституционное представление депутатов Парламента Грузии: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других (а всего 80 депутатов) по вопросу об импичменте Президента Грузии“)”, — говориться в сообщении.

Сообщается, что после прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября заявка была зарегистрирована в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту“, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Депутаты парламентского большинства подписали заявку об импичменте президента Грузии.

Политический скандал в Грузии разразился после того, как правительство страны запретило Президенту Саломе Зурабишвили ехать в европейское турне, но та все равно поехала. Из-за этого правящая партия запустила процедуру импичмента главы государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на желание правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, которая запустила процедуру импичмента.

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