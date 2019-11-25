Конгресмен Нунес заявив, що не може відповісти на питання, чи зустрічався він з Шокіним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Головний республіканець в Комітеті Палати представників з розвідки Девін Нунес, що веде розслідування відносно президента Дональда Трампа, у неділю відмовився відповісти на питання про те, чи зустрічався він з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним з метою збору інформації про сина колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Адвокат, який представляє інтереси Льва Парнаса, співробітника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані (проти Парнаса недавно були висунуті звинувачення), заявив ряду ЗМІ, що в 2018 році Нунес зустрівся у Відні з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним.
Ця заява викликала суперечливу реакцію, оскільки Нунес, не повідомляв ні про які подібні зустрічі, виступаючи в якості ведучого республіканця в комітеті під час слухань, що проходили у справі про імпічмент.
Коли в неділю вранці Нунес виступав у програмі Fox News, йому було поставлено пряме запитання, чи зустрічався він з Шокіним. У відповідь конгресмен сказав, що хотів би відповісти на питання, але не може зробити це зараз.
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Нунес не раз виступав із засудженням процесу розслідування щодо імпічменту, в центрі якого знаходиться питання про те, чи здійснював Трамп неправомірний тиск на Україну з метою спонукати її почати ряд розслідувань, одне з яких могло дискредитувати Байдена, провідного претендента на президентську номінацію від Демократичної партії.
За словами демократів, якщо заява Парнаса є достовірною, то на Нунеса, можливо, чекає розслідування, присвячене порушенню ним етичних норм. Парнас, проти якого висунуті звинувачення, що стосуються його фінансових вкладень, які одягали політичного характеру, прагне отримати імунітет, щоб дати свідчення в Комітеті Палати представників з розвідки.
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Конгрес не збереться знову до третього грудня, але глава комітету Адам Шифф, виступаючи в неділю на телеканалі CNN, говорив про можливість проведення нових слухань з даного питання.
Дата голосування в Палаті представників у справі про імпічмент поки невідома. Передбачається, що очолюваний Шиффом комітет повинен скласти за підсумками розслідування доповідь, який буде переданий Юридичному комітету. Потім Юридичний комітет повинен підготувати статті у справі про імпічмент для голосування повним складом Палати представників.
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Демократи, які контролюють Палату представників, можуть прийняти рішення про імпічмент простою більшістю. Після цього справа буде розглянута Сенатом, де для винесення рішення про відсторонення Трампа з посади потрібно дві третини голосів. Жоден республіканець в обох палатах не заявив про підтримку зусиль щодо імпічменту.
У неділю Трамп засудив слухання у своєму Twitter, стверджуючи, що опитування громадської думки сьогодні свідчать про налаштованість населення проти імпічменту, особливо в тих штатах, що вагаються. Він не уточнював, про які саме опитування громадської думки йдеться.