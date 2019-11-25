Конгресмен Нунес заявив, що не може відповісти на питання, чи зустрічався він з Шокіним

Адвокат, який представляє інтереси Льва Парнаса, співробітника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані (проти Парнаса недавно були висунуті звинувачення), заявив ряду ЗМІ, що в 2018 році Нунес зустрівся у Відні з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним.

Ця заява викликала суперечливу реакцію, оскільки Нунес, не повідомляв ні про які подібні зустрічі, виступаючи в якості ведучого республіканця в комітеті під час слухань, що проходили у справі про імпічмент.

Коли в неділю вранці Нунес виступав у програмі Fox News, йому було поставлено пряме запитання, чи зустрічався він з Шокіним. У відповідь конгресмен сказав, що хотів би відповісти на питання, але не може зробити це зараз.

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Нунес не раз виступав із засудженням процесу розслідування щодо імпічменту, в центрі якого знаходиться питання про те, чи здійснював Трамп неправомірний тиск на Україну з метою спонукати її почати ряд розслідувань, одне з яких могло дискредитувати Байдена, провідного претендента на президентську номінацію від Демократичної партії.

За словами демократів, якщо заява Парнаса є достовірною, то на Нунеса, можливо, чекає розслідування, присвячене порушенню ним етичних норм. Парнас, проти якого висунуті звинувачення, що стосуються його фінансових вкладень, які одягали політичного характеру, прагне отримати імунітет, щоб дати свідчення в Комітеті Палати представників з розвідки.

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Конгрес не збереться знову до третього грудня, але глава комітету Адам Шифф, виступаючи в неділю на телеканалі CNN, говорив про можливість проведення нових слухань з даного питання.

Дата голосування в Палаті представників у справі про імпічмент поки невідома. Передбачається, що очолюваний Шиффом комітет повинен скласти за підсумками розслідування доповідь, який буде переданий Юридичному комітету. Потім Юридичний комітет повинен підготувати статті у справі про імпічмент для голосування повним складом Палати представників.

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Демократи, які контролюють Палату представників, можуть прийняти рішення про імпічмент простою більшістю. Після цього справа буде розглянута Сенатом, де для винесення рішення про відсторонення Трампа з посади потрібно дві третини голосів. Жоден республіканець в обох палатах не заявив про підтримку зусиль щодо імпічменту.

У неділю Трамп засудив слухання у своєму Twitter, стверджуючи, що опитування громадської думки сьогодні свідчать про налаштованість населення проти імпічменту, особливо в тих штатах, що вагаються. Він не уточнював, про які саме опитування громадської думки йдеться.