Конгрессмен Нунес заявил, что не может ответить на вопрос, встречался ли он с Шокиным

Адвокат, представляющий интересы Льва Парнаса, сотрудника личного адвоката Трампа Руди Джулиани (против Парнаса недавно были выдвинуты обвинения), заявил ряду СМИ, что в 2018 году Нунес встретился в Вене с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным.

Это заявление вызвало противоречивую реакцию, поскольку Нунес не сообщал ни о каких подобных встречах, выступая в качестве ведущего республиканца в комитете во время слушаний, проходивших по делу об импичменте.

Когда в воскресенье утром Нунес выступал в программе Fox News, ему был поставлен прямой вопрос, встречался ли он с Шокиным. В ответ конгрессмен сказал, что хотел бы ответить на вопрос, но не может сделать это сейчас.

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Нунес не раз выступал с осуждением процесса расследования по импичменту, в центре которого находится вопрос о том, совершал ли Трамп неправомерное давление на Украину с целью побудить ее начать ряд расследований, одно из которых могло дискредитировать Байдена, ведущего претендента на президентский номинацию от Демократической партии.

По словам демократов, если заявление Парнаса является достоверной, то на Нунеса, возможно, ждет расследование, посвященное нарушению им этических норм. Парнас, против которого выдвинуты обвинения, касающиеся его финансовых вложений, носивших политический характер, стремится получить иммунитет, чтобы дать показания в Комитете Палаты представителей по разведке.

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Конгресс не соберется вплоть до третьего декабря, но глава комитета Адам Шифф, выступая в воскресенье на телеканале CNN, говорил о возможности проведения новых слушаний по данному вопросу.

Дата голосования в Палате представителей по делу об импичменте пока неизвестна. Предполагается, что возглавляемый Шиффом комитет должен составить по итогам расследования доклад, который будет передан Юридическому комитету. Затем Юридический комитет должен подготовить статьи по делу об импичменте для голосования полным составом Палаты представителей.

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Демократы, контролирующие Палату представителей, могут принять решение об импичменте простым большинством. После этого дело будет рассмотрено Сенатом, где для вынесения решения об отстранении Трампа с должности требуется две трети голосов. Ни один республиканец в обеих палатах не заявил о поддержке усилий по импичмента.

В воскресенье Трамп осудил слушания в своем Twitter, утверждая, что опросы общественного мнения сегодня свидетельствуют о настроенности населения против импичмента, особенно в тех штатах, что колеблются. Он не уточнил, о каких именно опросах общественного мнения идет речь.