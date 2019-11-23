CNN: на слуханнях в Конгресі розкажуть про роль Шокіна у пошуку компромату на Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Адвокат підприємця Льва Парнасу заявив про те, що його клієнт має намір розповісти в Конгресі США про зустрічі конгресмена-республіканця Девіна Нуньеса (голови спецкомітету з розвідки Палати представників на момент зустрічі - ред.) з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За інформацією CNN, Нуньєс і Шокін обговорювали можливість знайти компрометуючу інформацію на колишнього віце-президента США Джозейфа Байдена.
За словами юриста, Парнас, який, імовірно, є партнером Рудольфа Джуліані - адвоката президента США Дональда Трампа, дізнався від колишнього українського генпрокурора про те, що в грудні 2018 року його зустрічався з Нуньєсом у Відні.
"Нуньєс говорив з Шокіним про термінову необхідність розслідування щодо Burisma, Джо Байдена і Хантера, а також про будь-яке українське втручання в вибори 2016 року", - вказав адвокат Парнаса Джозеф Бонді.
За його словами, Парнас працював над тим, щоб налагодити контакти між Нуньєсом і українськими чиновниками, які могли б допомогти з пошуком компромату на Байдена і інших демократів.
Під час зустрічі в 2018 році Нуньєс займав посаду голови спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США. У січні 2019 його змінив демократ Адам Шифф, який є одним з ініціаторів розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.
Нагадаємо, Шокін повідомив, що колишній віце-президент Байден "чинив тиск на розслідування проти свого сина".