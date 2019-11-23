CNN: на слуханнях в Конгресі розкажуть про роль Шокіна у пошуку компромату на Байдена

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Адвокат підприємця Льва Парнасу заявив про те, що його клієнт має намір розповісти в Конгресі США про зустрічі конгресмена-республіканця Девіна Нуньеса (голови спецкомітету з розвідки Палати представників на момент зустрічі - ред.) з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.