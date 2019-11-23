CNN: на слушаниях в Конгрессе расскажут о роли Шокина в поиске компромата на Байдена

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Адвокат предпринимателя Льва Парнаса заявил о том, что его клиент намерен рассказать в Конгрессе США о встрече конгрессмена-республиканца Девина Нуньеса (председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей на момент встречи – ред.) с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По информации CNN, Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию на бывшего вице-президента США Джозейфа Байдена.

По словам юриста, Парнас, который, предположительно, является партнером Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, узнал от бывшего украинского генпрокурора о том, что в декабре 2018 года он встречался с Нуньесом в Вене.

"Нуньес говорил с Шокиным о срочной необходимости расследования в отношении Burisma, Джо Байдена и Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - указал адвокат Парнаса Джозеф Бонди.

По его словам, Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена и других демократов.

Во время встречи в 2018 году Нуньес занимал должность председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. В январе 2019 года его сменил демократ Адам Шифф, который является одним из инициаторов расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, Шокин сообщил, что бывший вице-президент Байден "оказывал давление на расследование против своего сына".

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