Зеленський "loves your ass": дипломат розповів Конгресу про розмову Трампа і Сондленда

"Після зустрічі з президентом Зеленським посол (Курт - ред.) Волкер і посол (Вільям - ред.) Тейлор швидко покинули будівлю Адміністрації президента для поїздки на передову. Посол Сондленд, який повинен був полетіти в той день, залишився і зустрівся з Андрієм Єрмаком, головним помічником Президента Зеленського", - розповів Холмс.

За його словами, Холмсу сказали приєднатися до зустрічі Сондленда з Єрмаком в якості секретаря, але помічниця Єрмака не пустила його на зустріч, так як "посол Сондленд і пан Єрмак наполягали, щоб зустріч проходила один на один, без секретарів".

Холмс заявив, що чекав, поки зустріч не закінчиться, потім відправився з Сондлендом на ланч в ресторані. Коли дипломати прийшли в ресторан, Сондленд сказав, що збирається поговорити з Трампом, і зробив дзвінок зі свого особистого телефону.

"Я помітив, що поведінка посла Сондленда змінилася, і зрозумів, що його зв'язали з президентом Трампом. Хоча телефон посла Сондленда не був увімкнений на гучний зв'язок, я міг чути голос президента через динамік телефону. Голос президента був дуже гучним і впізнаваним, і посол Сондленд деякий час тримав телефон подалі від вуха, імовірно через гучність звуку", - розповів співробітник американського посольства.

Він повідомив, що чув, як Сондленд привітав президента і пояснив, що він дзвонить з Києва. Трамп уточнив, чи знаходиться Сондленд в Україні.

"Посол Сондленд відповів: так, він знаходиться в Україні, і далі заявив, що президент Зеленський "любить вашу дупу" (з англ. Loves your ass). Я чув, як президент Трамп запитав: "То він збирається провести розслідування?" Посол Сондленд відповів, що "він це зробить", додавши, що Президент Зеленський зробить "все, про що ви його попросите". Хоча я не приймав до уваги ці заяви, у мене є чіткий спогад про те, що ці заяви були зроблені. Я вважаю, що мої колеги, які сиділи за столом, також знали, що посол Сондленд говорив з президентом", - сказав свідок.

Холмс повідомив, що потім бесіда була присвячена зусиллям Сондленда від імені президента з надання допомоги реперу, який був поміщений у в'язницю в Швеції.

Після закінчення розмови, заявив дипломат, Сондленд зазначив, що Трамп в поганому настрої, і "це часто буває рано вранці".

Нагадаємо, раніше Сондланд заявив, що Трамп зумовив зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі його готовністю почати розслідування щодо супротивників Трампа, включаючи колишнього віце-президента Джо Байдена, доручивши Руді Джуліані домагатися надання "послуги за послугу".