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Зеленський "loves your ass": дипломат розповів Конгресу про розмову Трампа і Сондленда

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Радник президента Дональда Трампа по Україні, посол США в ЄС Гордон Сондланд під час розмов із президентом Дональдом Трампом сказав останньому, що український лідер Володимир Зеленський зробить "все, про що ви його попросите". Про це розповів під час відкритих слухань перед комітетами Палати представників Конгресу США співробітник американського посольства в Києві Девід Холмс, передає кореспондент УНН.

"Після зустрічі з президентом Зеленським посол (Курт - ред.) Волкер і посол (Вільям - ред.) Тейлор швидко покинули будівлю Адміністрації президента для поїздки на передову. Посол Сондленд, який повинен був полетіти в той день, залишився і зустрівся з Андрієм Єрмаком, головним помічником Президента Зеленського", - розповів Холмс.

За його словами, Холмсу сказали приєднатися до зустрічі Сондленда з Єрмаком в якості секретаря, але помічниця Єрмака не пустила його на зустріч, так як "посол Сондленд і пан Єрмак наполягали, щоб зустріч проходила один на один, без секретарів".

Холмс заявив, що чекав, поки зустріч не закінчиться, потім відправився з Сондлендом на ланч в ресторані. Коли дипломати прийшли в ресторан, Сондленд сказав, що збирається поговорити з Трампом, і зробив дзвінок зі свого особистого телефону.

"Я помітив, що поведінка посла Сондленда змінилася, і зрозумів, що його зв'язали з президентом Трампом. Хоча телефон посла Сондленда не був увімкнений на гучний зв'язок, я міг чути голос президента через динамік телефону. Голос президента був дуже гучним і впізнаваним, і посол Сондленд деякий час тримав телефон подалі від вуха, імовірно через гучність звуку", - розповів співробітник американського посольства.

Він повідомив, що чув, як Сондленд привітав президента і пояснив, що він дзвонить з Києва. Трамп уточнив, чи знаходиться Сондленд в Україні.

"Посол Сондленд відповів: так, він знаходиться в Україні, і далі заявив, що президент Зеленський "любить вашу дупу" (з англ. Loves your ass). Я чув, як президент Трамп запитав: "То він збирається провести розслідування?" Посол Сондленд відповів, що "він це зробить", додавши, що Президент Зеленський зробить "все, про що ви його попросите". Хоча я не приймав до уваги ці заяви, у мене є чіткий спогад про те, що ці заяви були зроблені. Я вважаю, що мої колеги, які сиділи за столом, також знали, що посол Сондленд говорив з президентом", - сказав свідок.

Холмс повідомив, що потім бесіда була присвячена зусиллям Сондленда від імені президента з надання допомоги реперу, який був поміщений у в'язницю в Швеції.

Після закінчення розмови, заявив дипломат, Сондленд зазначив, що Трамп в поганому настрої, і "це часто буває рано вранці".

Нагадаємо, раніше Сондланд заявив, що Трамп зумовив зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі його готовністю почати розслідування щодо супротивників Трампа, включаючи колишнього віце-президента Джо Байдена, доручивши Руді Джуліані домагатися надання "послуги за послугу".

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