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Адвокат Парнаса: конгресмен Нунес у 2018 році обговорював з Шокіним справу Байденів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Конгресмен-республіканець, член комітету з розвідки Девін Нунес у грудні 2018 року обговорював із колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним можливість розслідування проти енергетичної компанії Burisma, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера. Про це заявив адвокат бізнесмена Лева Парнаса, заарештованого в Сполучених Штатах за підозрою в шахрайстві та незаконному фінансуванні виборчих кампаній, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами адвоката, розмова Шокіна та Нунеса відбулася в столиці Австрії Відні.

Нунес заявив, що подасть в суд на ЗМІ за поширення недостовірних історій, втім прямо не заперечив, що бачився із Шокіним.

За даними журналістів, Лев Парнас та Ігор Фруман допомагали особистому юристу Дональда Трампа Руді Джуліані знайти компромат на Байденів в Україні.

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Сам Джуліані в інтерв’ю телеканалу Fox припускає, що Нунес не зустрічався із Шокіним.

“Девін Нунес каже, він не зустрічався із Шокіним. У мене немає причин вірити, що він зустрічався. Але якщо навіть, якщо зустріч була, у цьому не було б нічого поганого. Він міг зустрітися з Шокіним. Шокін міг мати інформацію, докази величезної корупції в Україні, яку приховувала посол США, яку приховував Державний департамент”, — сказав Джуліані.

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У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування “полюванням на відьом”, вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.

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