Адвокат Парнаса: конгресмен Нунес у 2018 році обговорював з Шокіним справу Байденів

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Конгресмен-республіканець, член комітету з розвідки Девін Нунес у грудні 2018 року обговорював із колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним можливість розслідування проти енергетичної компанії Burisma, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера. Про це заявив адвокат бізнесмена Лева Парнаса, заарештованого в Сполучених Штатах за підозрою в шахрайстві та незаконному фінансуванні виборчих кампаній, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.