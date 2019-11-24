Адвокат Парнаса: конгрессмен Нунес в 2018 году обсуждал с Шокиным дело Байдена

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Конгрессмен-республиканец, член комитета по разведке Девин Нунес в декабре 2018 года обсуждал с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным возможность расследование против энергетической компании Burisma, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом заявил адвокат бизнесмена Льва Парнаса, арестованного в Соединенных Штатах по подозрению в мошенничестве и незаконном финансировании избирательных кампаний, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.