Коболєв готовий свідчити у справі Джуліані у США — Time
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий дати свідчення у федеральному розслідуванні США щодо адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Про це Коболєв заявив виданню Time, повідомляє УНН.
"З великою ймовірністю мене запросять для дачі свідчень у цій справі. Якби мене покликали, я був би готовий приїхати і дати свідчення", — наголосив Коболєв.
Заплановані закриті свідчення Коболєва, про які раніше не повідомлялося, можуть пролити світло на недавні твердження керівників енергетичних служб США і України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу.
Нагадаємо, що свідчення Коболєва можуть з'явитися після свідчень іншого керівника Нафтогазу, Андрія Фаворова, які він дав слідчим 21 листопада в Нью-Йорку.
Розслідування пов'язане з федеральною справою проти Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, яким у жовтні були пред'явлені звинувачення в можливому порушенні законів про фінансування виборчої кампанії.