Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани в США - Time
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом Коболев заявил изданию Time, сообщает УНН.
"С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу. Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания", - подчеркнул Коболев.
Запланированы закрытые свидетельство Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза.
Напомним, что показания Коболева могут появиться после показаний другого руководителя Нафтогаза, Андрей Фаворов, которые он дал следователям 21 ноября в Нью-Йорке.
Расследование связано с федеральным делом против Игоря Фруман и Льва Парнаса, которым в октябре были предъявлены обвинения в возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.