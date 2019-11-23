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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 25719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани в США - Time

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом Коболев заявил изданию Time, сообщает УНН.

"С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу. Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания", - подчеркнул Коболев.

Запланированы закрытые свидетельство Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза.

Напомним, что показания Коболева могут появиться после показаний другого руководителя Нафтогаза, Андрей Фаворов, которые он дал следователям 21 ноября в Нью-Йорке.

Расследование связано с федеральным делом против Игоря Фруман и Льва Парнаса, которым в октябре были предъявлены обвинения в возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.

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