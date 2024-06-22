Конфлікт з ексвійськовим та охороною Тищенка: столична поліція підтвердила участь свого співробітника, буде службове розслідування
Київ • УНН
Співробітник київської поліції втрутився в конфлікт між колишнім військовослужбовцем підрозділу "Кракен" Дмитром Павловим і ймовірними охоронцями народного депутата Миколи Тищенка в Дніпрі. У столичній поліції кажуть, що їх співробітник перебував у відрядженні для проведення слідчих дій.
Чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та ймовірно охоронцями нардепа Миколи Тищенка у Дніпрі, є співробітником поліції Києва. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок, передає УНН.
За словами Анни Страшок, чоловік на відео є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.
"По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", — повідомила вона.
Наразі, зазначила Анна Страшок, призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.
Також вона додала, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.
Щодо того, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.
Нагадаємо, що в поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.
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У соцмережах виклали відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка.