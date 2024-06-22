Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

Мужчина в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и предположительно охранниками нардепа Николая Тищенко в Днепре, является сотрудником полиции Киева. Об этом Суспільному сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, передает УНН.

По словам Анны Страшок, мужчина на видео является сотрудником полиции Киева, который находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

"По их завершению правоохранитель вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина относительно совершения преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", — сообщила она.

Сейчас, отметила Анна Страшок, назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

Также она добавила, что следственные действия, в которых участвовал правоохранитель, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Относительно того, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранительница сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.

Напомним, что в полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

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Напомним

В соцсетях выложили видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину.