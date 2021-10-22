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Комітет ВР рекомендував переголосувати три поправки у законі про олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендуватиме Верховній Раді переголосувати ст. 5, 7 та 9 законопроекту № 5599 про олігархів за статтею 131 Регламенту ВР. Про це УНН повідомив член комітету, представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.

Комітет ВР рекомендував переголосувати три поправки у законі про олігархів

Цитата:

“Те, що вирішили переголосувати (правки до законопроекту № 5599 — ред.), відповідає дійсності. Але саме по 131-й статті. Не в зв’язку з тим, що були враховані якісь взаємовиключаючі положення, а в зв’язку із тим, що у ст. 5 є право людини подавати письмові заяви і пояснення, але не було кореспондуючого обов’язку РНБО її заслухати. З метою усунення цієї суперечності ми пропонуємо переголосувати ст. 5, де буде передбачено такий обов’язок, а також у ст. 7 було включено в результаті того, що ми допрацьовували законопроект, інформацію про осіб, які подають декларацію. А негативні наслідки застосовуються безвідносно до того, за яких підстав людина була внесена до реєстру. Ми уточнили у ст. 7, що негативні наслідки застосовуються виключно до осіб, які визначені олігархами", - сказав Веніславський.

Деталі

Те ж саме, з його слів, стосується ст. 9. Отже, комітет пропонує переголосувати три статті - ст. 5, 7 і 9.

Веніславський повідомив, що сьогодні рішення комітету буде направлено голові ВР.

Довідково

Стаття 131 Регламенту ВР передбачає, що у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради України може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.

Контекст

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня повідомлялося, що Рада нібито має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів. 19 жовтня ВР їх відхилила, тим самим розблокувавши підписання законопроекту.

Згодом у "Слузі народу" заявили, що у Раді можуть переголосувати неточності в законі про олігархів.

Оборонний комітет, який є головним для розгляду законопроекту, мав 22 жовтня зібратися для розгляду питання. Голова ВР Руслан Стефанчук заявляв, що підпише документ, якщо за підсумками цього засідання з'ясується, що зауваження до того, як був ухвалений законопроект, “несуттєві”. Якщо ж ні - мало б бути застосовано ст. 131 Регламенту ВР.

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