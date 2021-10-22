Комитет ВР рекомендовал переголосовать три поправки в законе об олигархах

Цитата:

"То, что решили переголосовать (правки в законопроект № 5599 - ред.), соответствует действительности. Но именно по 131-й статье. Не в связи с тем, что были учтены какие-то взаимоисключающие положения, а в связи с тем, что в ст. 5 есть право человека подавать письменные заявления и объяснения, но не было корреспондирующей обязанности СНБО его заслушать. С целью устранения этого противоречия мы предлагаем переголосовать ст. 5, где будет предусмотрена такая обязанность, а также в ст. 7 была включена в результате того, что мы дорабатывали законопроект, информация о лицах, подающих декларацию. А негативные последствия применяются безотносительно к тому, на каких основаниях человек был внесен в реестр. Мы уточнили в ст. 7, что негативные последствия применяются исключительно в отношении лиц, которые определены олигархами", - сказал Вениславский.

Детали

То же самое, по его словам, касается ст. 9. Итак, комитет предлагает переголосовать три статьи - ст. 5, 7 и 9.

Вениславский сообщил, что сегодня решение комитета будет направлено председателю ВР.

Справка

Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей.

Контекст

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах. 19 октября ВР их отклонила, тем самым разблокировав подписание законопроекта.

Но позже в "Слуге народа" заявили, что в Раде могут переголосовать неточности в законе об олигархах.

Оборонный комитет, который является главным для рассмотрения законопроекта, должен был 22 октября собраться для рассмотрения вопроса. Председатель ВР Руслан Стефанчук заявлял, что подпишет документ, если по итогам этого заседания выяснится, что замечания к тому, как был принят законопроект, "несущественные". Если же нет - должно быть применено ст. 131 Регламента ВР.