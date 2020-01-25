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Комісія з захисту журналістів США розкритикувала Помпео на тлі скандалу щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Комітет на захист журналістів розкритикував державного секретаря США Майка Помпео, який звинуватив у брехні журналістку за її розповідь про його негідну поведінку під час і після інтерв’ю. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву організації, передає УНН.

Комісія з захисту журналістів США розкритикувала Помпео на тлі скандалу щодо України

Як мовиться в заяві організації, його реакція є черговим прикладом “ворожого ставлення” адміністрації президента Дональда Трампа до преси.

“Ці словесні напади підривають зусилля на захист журналістів і позиції США як дороговказа до свободи преси”, — заявили в комітеті.

Так там відреагували на заяву Помпео, який раніше 25 січня звинуватив у брехні Мері Луїз Келлі, журналістку Національного громадського радіо США (NPR), яке висвітлює діяльність влади країни, через те, що вона розповіла, як негідно він поводився під час інтерв’ю з нею і після того інтерв’ю.

В NPR у відповідь на його заяву теж виступили на підтримку журналістки, заявивши, що вона — репортер із “найвищою професійною чесністю” і що компанія підтримує її повідомлення.

“Репортерка NPR Мері Луїз Келлі збрехала мені двічі. Вперше минулого місяця, підлаштовуючи наше інтерв’ю, і знову вчора, коли погодилася залишити не для публіки нашу розмову після інтерв’ю”, — заявив Помпео.

За словами держсекретаря, це “черговий приклад” того, як засоби інформації хочуть нашкодити Трампу.

Крім того, він додав: “І варто зазначити, що Бангладеш — це не Україна”. Цими словами він натякнув, що журналістка не змогла показати Україну на непідписаній контурній карті, хоча заявила, що показала.

Попереднього дня, 24 січня, Келлі повідомила, що Помпео розлютився і перервав інтерв’ю, коли вона почала ставити йому запитання про те, чому він не захищав колишню послиню США в Україні Марі Йованович від кампанії очорнення з боку Трампа, який урешті звільнив її минулого року.

За словами журналістки, після того її попросили пройти в приватну кімнату Помпео, щоб продовжити розмову вже без засобів звукозапису. Як повідомила Келлі, там Помпео кричав на неї і лаявся непристойними словами, заявляючи, що більшість американців і не знають, де є та Україна.

Потім, розповіла Келлі, він наказав помічникам принести непідписану контурну карту світу і вказав їй показати Україну, що вона й зробила як слід. Келлі має ступінь магістра європейських студій Кембриджського університету.

Як наголосила Келлі, їй ніхто нічого не казав із приводу того, що розмова в приватній кімнаті мала бути не для публіки.

Ця оповідь журналістки відразу отримала “вірусне” поширення в соцмережах, її підхопили численні засоби інформації. Це відбулося за тиждень до того, як Помпео має прибути до Києва зі своїм першим візитом на посаді держсекретаря, яку він обійняв 2018 року.

Раніше Йованович, дипломат, яка була послом США в трьох країнах, отримала прохання Державного департаменту продовжити її перебування в Україні. Але після цього вона стала об’єктом кампанії очорнення з боку Трампа, який звинувачував її в перешкоджанні розслідуванню щодо діяльності в Україні його політичного суперника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. А в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп називав Йованович “поганою новиною”.

Помпео, керівник Йованович, постійно уникає відповідей на запитання, чому він не захищав її репутації публічно під час тієї кампанії очорнення.

Як відомо, держсекретар США Майк Помпео планує прибути до Києва 30 січня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс. Головний дипломат США відвідає Україну в рамках своєї подорожі до Великої Британії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану, що триватиме з 29 січня по 4 лютого.

Під час візиту до Києва, Помпео планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони України Загороднюком. Він також планує взяти участь у покладанні квітів біля Михайлівського собору на вшанування загиблих на Донбасі, провести зустрічі з релігійними лідерами, громадянським суспільством та діловими колами.

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