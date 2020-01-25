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Помпео звинуватив журналістку у брехні, але не став спростовувати свій коментар щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив журналістку американської новинної мережі NPR у брехні, після того, як вона заявила, що Помпео в п‘ятницю після інтерв‘ю підвищував на неї голос та вживав нецензурну лайку, пише УНН із посиланням на Голос Америки.

Помпео звинуватив журналістку у брехні, але не став спростовувати свій коментар щодо України

“Журналістка NPR двічі брехала мені, — йдеться у відповідній заяві Держдепу, — вперше минулого місяця, коли організовувала інтерв‘ю, і знову вчора, коли погодилась, що розмова після інтерв‘ю залишиться не для преси”.

Він назвав поведінку журналістки ще одним прикладом намагань преси зашкодити президентові Трампу та адміністрації.

Нагадаємо, раніше журналістка Мері Келлі заявила, що державний секретар США Майк Помпео після інтерв’ю, у ході якого вона поставила йому незручні запитання, відвів її для приватної розмови у ході якої він “кричав на неї” і, серед іншого, запитав: “Ви думаєте американцям не байдужа Україна?” Журналістка каже, що у цьому короткому реченні високопосадовець використав нецензурну лайку.

Помпео не спростував її переказ розмови, але заявив про домовленість, що розмова після інтверв’ю мала залишитись не для розповсюдження. Журналістка заявляє, що повідомила службі Помпео про те, що цю розмову буде оприлюднено.

Як відомо, держсекретар США Майк Помпео планує прибути до Києва 30 січня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс. Головний дипломат США відвідає Україну в рамках своєї подорожі до Великої Британії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану, що триватиме з 29 січня по 4 лютого.

Під час візиту до Києва, Помпео планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони України Загороднюком. Він також планує взяти участь у покладанні квітів біля Михайлівського собору на вшанування загиблих на Донбасі, провести зустрічі з релігійними лідерами, громадянським суспільством та діловими колами.

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