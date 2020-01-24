Держсекретар США Помпео прибуде з візитом у Київ 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео з 30 січня по 4 лютого відвідає з візитом Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан. Про це повідомила в п’ятницю пресслужба американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
30 січня держсекретар прибуде до Києва, там у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також главами зовнішньополітичного і оборонного відомств країни. 1 лютого Помпео зустрінеться в Мінську з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і міністром закордонних справ Володимиром Макєєм.
Після цього глава Держдепартаменту попрямує в Казахстан, де проведе переговори з президентом республіки Касим-Жомартом Токаєвим і першим президентом країни Нурсултаном Назарбаєвим. З 2 по 3 лютого Помпео буде перебувати в Узбекистані, де зустрінеться з президентом Шавкатом Мірзієвим, а також візьме участь у міністерській зустрічі в форматі “C5+1”.
Додамо, раніше Держсекретар США Майкл Помпео через ситуацію в Іраку, де у американського посольства в Багдаді пройшла акція протесту, відклав 1 січня поїздку в Україну, в Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр.
Нещодавно ж, Майкл Помпео заявив, що планує скоро відвідати Україну.