Помпео підтвердив, що скоро відвідає Україну

"Так, я збираюся поїхати туди і має намір зробити це в недалекому майбутньому, - сказав він. – У мене була запланована поїздка, але виникли проблеми на Близькому Сході, якими я повинен був займатися. Ці проблеми ще не вирішені і належить зробити ще багато, але я відвідаю Україну незабаром".

Україна, за твердженням держсекретаря США, "перебуває на кордоні між демократією і тиранією в найбільш східній частині Європи". "США взяли зобов'язання по наданню їй допомоги з цілої низки питань з тим, щоб вона залишалася в безпеці в якості суверенної держави". "Ми всюди піклуємося про демократію, - додав він. - Вони - великі торгові партнери США, Америка зацікавлена в Україні за цілою низкою причин і, як я вважаю, ті ресурси, які ми залучили для цього, відображають рівень нашої зацікавленості".

Як заявив держсекретар США, Україна знаходиться під колосальної сили натиску з боку Росії "і президент США Дональд Трамп" зробив ті заходи з протидії Росії, які не використав президент Барак Обама "." Ми надали оборонна зброя українцям з тим, щоб вони могли себе захищати , - сказав він. - Ми підтримуємо нового лідера - президента Володимира Зеленського в його зусиллях по викорінюванню корупції і зміцненню демократії і ми продовжує діяти таким чином ".

Нагадаємо, за даними інтернет-порталу BuzzFeed, який посилається на джерела в дипломатичному відомстві США, Майкл Помпео відвідає Україну з візитом 31 січня і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перша зустріч високопоставленого представника США з українським лідером з моменту запуску процедури імпічменту щодо Дональда Трампа у вересні 2019 року.

Перший візит Помпео до Києва було заплановано на 3 січня 2020 року, але його скасували через ескалацію напруги на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані.