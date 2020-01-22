Помпео подтвердил, что скоро посетит Украину

"Да, я собираюсь поехать туда и намерен сделать это в недалеком будущем, - сказал он. - У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и предстоит сделать еще многое, но я посещу Украину в скором времени".

Украина, по утверждению госсекретаря США, "находится на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы". "США взяли обязательства по оказанию ей помощи по целому ряду вопросов с тем, чтобы она оставалась в безопасности в качестве суверенного государства". "Мы повсюду заботимся о демократии, - добавил он. - Они - крупные торговые партнеры США, Америка заинтересована в Украине по целому ряду причин и, как я считаю, те ресурсы, которые мы привлекли для этого, отражают уровень нашей заинтересованности".

Как заявил госсекретарь США, Украина находится под колоссальной силы нажима со стороны России" и президент США Дональд Трамп "предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама". "Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать, - сказал он. - Мы поддерживаем нового лидера - президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии и мы продолжает действовать таким образом".

Напомним, по данным интернет-портала BuzzFeed, который ссылается на источники в дипломатическом ведомстве США, Майкл Помпео посетит Украину с визитом 31 января и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет первая встреча высокопоставленного представителя США с украинским лидером с момента запуска процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа в сентябре 2019 года.

Первый визит Помпео в Киев был запланирован на 3 января 2020 года, но его отменили из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани.